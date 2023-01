Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbrüchen im Osnabrücker Stadtgebiet gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochabend (18.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (7.45 Uhr) kam es im "Katharinenviertel" und im Stadtteil "Widukindland" zu zwei Einbrüchen. In der "Katharinenstraße" hatten es Unbekannte auf einen Frisörsalon nahe der "Auguststraße" abgesehen. Mit Gewalt drangen die Einbrecher in das Wohn- und Geschäftshaus ein und nahmen Bargeld an sich. In der "Bremer Straße" war ein Radgeschäft an der Straße "Kurzer Weg" ins Visier von Dieben geraten. Ihre Beute: Drei hochwertige Fahrräder. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Taten und den Tätern unter 0541/327-2115 oder -3203

