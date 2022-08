Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Jülich (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.08.2022) endete ein Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Jülich für einen 26-Jährigen ohne festen Wohnsitz mit seiner Festnahme.

Gegen 15:05 Uhr befand sich der Mann in einem Supermarkt in Jülich. Ein ebenfalls 26-Jähriger Kassierer aus Jülich hatte ihn dabei beobachtet, wie er Waren an einer Kasse bezahlte, beim Verlassen des Marktes jedoch die elektronische Alarmanlage auslöste. Sofort sprach der Kassierer den Tatverdächtigen an. Dieser machte jedoch keine Anstalten, stehen zu bleiben. Als der Mitarbeiter des Marktes den Täter festhalten wollte, schlug dieser um sich. Nur mit Hilfe eines weiteren Angestellten konnte der 26-Jährige bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Jülich zugeführt.

