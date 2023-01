POL-OS: Osnabrück/Altstadt: Zeugen nach Unfallflucht in der Rolandsmauer gesucht - Autofahrer kollidiert mit Sitzgarnituren

Melle (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 08:15 Uhr bis 20:25 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte am "Elschers Kamp". Der Täter durchsuchte das Haus und entwendete Schmuck. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei Melle bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sich unter 05422/92260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr