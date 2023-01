POL-OS: Melle: Unbekannte mit Whatsapp-Betrugsmasche gleich zweimal erfolgreich - Polizei warnt erneut vor dubiosen Whatsapp-Nachrichten

Osnabrück (ots) - Am Mittwochabend kam es in der Straße "Rolandsmauer" zu einer Unfallflucht. Zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr war ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in die außengelegenen Sitzgarnituren einer Weinbar gekracht. Der ältere Mann mit weißem Haar war zuvor möglicherweise aus der "Heger Straße" ...

mehr