POL-OS: Osnabrück: Unfallflüchtiger ließ Fußgängerin verletzt zurück. Polizei sucht Zeugen

Bohmte (ots) - Am Mittwochabend kam es in den Räumlichkeiten eines Busunternehmens an der Bremer Straße zu einem Zimmerbrand. Eine Mitarbeiterin des Verkehrsbetriebs bemerkte das Feuer gegen 18:30 Uhr in dem Aufenthaltsraum und alarmierte anschließend die Feuerwehr. Mehrere freiwillige Feuerwehren bekämpften den Brand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. Derzeit ist die Brandursache ...

