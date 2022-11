POL-PDLU: Zusammenstoß zweier PKW

Speyer (ots) - Am 06.11.2022 gegen 18:20 Uhr stellten zwei Jugendliche aus Speyer im Alter von 15 und 16 Jahren ihre hochwertigen Mountainbikes im Wert von jeweils ca. 800 Euro am Postplatz ab und verschlossen sie. Um 19:45 Uhr meldeten Passanten, dass zwei Jugendliche mit zwei abgeschlossenen Fahrrädern in einen Zug am Hauptbahnhof Speyer eingestiegen seien und diese ...

mehr