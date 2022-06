POL-PDLU: 15-Jährige verletzt 13-jähriges Kind

Speyer (ots) - Am Hauptbahnhof wurde sowohl am 31.05.2022 als auch am 01.06.2022 ein Fahrrad entwendet. Beide Mountainbikes waren verschlossen beziehungsweise angeschlossen. Zeugen, die am 31.05.2022 zwischen 07:00 Uhr und 14:30 Uhr oder am 01.06.2022 zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr verdächtige Personen am Fahrradabstellplatz am Hauptbahnhof beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per ...

