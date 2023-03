Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliche Diebe flüchten aus Filiale

Gelsenkirchen (ots)

Drei Unbekannte haben am Mittwoch, 1. März 2023, aus einer Parfümerie in Buer mehrere Artikel entwendet und sind anschließend geflohen. Gegen 15.10 Uhr war einer Mitarbeiterin der Filiale auf der Hochstraße das Trio, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, aufgefallen. Als die drei Personen das Geschäft verlassen wollten, stellte sich die 45-Jährige ihnen in den Weg und hielt die mitgebrachte Tasche der Personen fest. Daraufhin entriss einer der Männer ihr die Tasche und das Trio flüchtete aus dem Laden.

Einer der beiden Männer war etwa 25 bis 35 Jahre alt, seine Haaren waren wasserstoff-blondiert, an den Seiten dunkel, zudem hatte er einen dunklen, kurzen Bart. Darüber hinaus trug er eine rote Weste mit Schriftzug in der Kapuze, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Sneakers. Der andere Mann war circa 20 bis 30 Jahre alt, er hatte dunkle Haare, oben länger hochgekämmt und an den Seiten kurz. Er trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans sowie weiße Sneakers. Die Frau war ebenfalls im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, sie hatte lange, dunkle Haare, die zum Zopf gebunden waren. Die Frau trug eine Jacke und eine Jeans jeweils in blauer Farbe, außerdem weiße Sneakers. Zudem hatte sie eine braune Handtasche dabei.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell