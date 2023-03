Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit E-Scooter in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. Februar 2023, in Buer nach Unfallbeteiligten und Zeugen. Ein 59-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem E-Scooter gegen 9.50 Uhr auf der Breddestraße in Richtung Hochstraße. An der Kreuzung Horster Straße wollte er links in diese einbiegen. Ein bislang unbekanntes Auto fuhr zeitgleich auf der Horster Straße in Richtung Goldbergplatz und wollte diesen befahren. Ein Zusammenstoß beider konnte durch starkes Bremsen des Gelsenkircheners verhindert werden, der dabei stürzte und sich leicht verletzte. Bei dem Auto handelte es sich um einen silbernen VW Passat mit blauen Streifen unter den Fenstern. Der E-Scooter-Fahrer suchte selbstständig ein Krankenhaus auf und ging nach ambulanter Behandlung zur Polizeiwache in Buer, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des Autos, sich zwecks Sachverhaltsklärung bei der Polizei zu melden und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6200 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

