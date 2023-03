Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchener mit Reizgas besprüht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener wurde von bislang unbekannten Tätern am Dienstag, 28. Februar 2023, in der Neustadt mit Reizgas besprüht. Der 21-Jährige lief gegen 17.45 Uhr über die Straße Wiehagen in Richtung Innenstadt, als er plötzlich einen Schlag auf seinen Kopf bekam und dann mit Reizgas eingesprüht wurde. Anschließend sah er zwei Jugendliche in Richtung Innenstadt flüchten. Der Gelsenkirchener musste vor Ort durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes behandelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen waren circa 14 bis 15 Jahre alt, einer hatte eine helle Oberbekleidung, der andere eine dunkle Oberbekleidung an.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

