Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche versuchen 14-Jährigen zu berauben

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener wurde am Montagnachmittag, 27. Februar 2023, in Erle von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen. Der 14-Jährige hielt sich am Nesselrodeweg/Ovellackerweg auf, in der Nähe des Erich-Kästner-Hauses. Gegen 17.20 Uhr näherten sich ihm mehrere Jugendliche und fragten den Gelsenkirchener, ob er Bargeld bei sich habe. Anschließend forderte ihn die Gruppe auf, seine Schuhe und Jacke auszuhändigen. Als sich der 14-Jährige von einem der Jugendlichen wegdrehen wollte, wurde er geschlagen und stürzte in Folge dessen zu Boden. Danach flüchtete die Gruppe. Der verletzte Jugendliche wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gruppe bestand aus fünf bis sechs Jugendlichen. Alle waren etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und trugen Bart. Zwei von ihnen hatten zudem eine Jeans an, der Rest der Gruppe Jogginghosen. Die Jugendlichen trugen schwarze Jacken und Schuhe der Marke Nike AirMax oder Nike AirForce.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, sich zu melden. Telefonisch unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell