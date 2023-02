Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrug mittels Wechseltricks in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem eine 78-Jährige am Freitag, 24. Februar 2023, in Schalke betrogen worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 9.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der Gelsenkirchenerin in der Königsberger Straße und beabsichtigte, Geld zu wechseln. Die 78-Jährige wechselte dem Unbekannten das Geld und bemerkte erst danach, dass sie Falschgeld bekommen hatte. Der Tatverdächtige war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte braune Augen, eine große Nase und trug einen vollen Bart. Gekleidet war er mit einem blauen Parker, einer schwarzen Wollmütze und einem schwarzen Rucksack. Das Falschgeld wurde sichergestellt. Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei Unbekannten grundsätzlich misstrauisch zu sein, gerade bei Haustürgeschäften. Lassen Sie sich immer die Identität von allen unbekannten Personen bestätigen und übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an Fremde. Es ist nicht unhöflich, "Nein" zu sagen und Fremde mit einem solchen Anliegen abzuweisen. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell