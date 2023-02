Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Handtaschen-Räuber

Gelsenkirchen (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Freitag, 24. Februar 2023, in der Neustadt einer 59-jährigen Frau die Handtasche geraubt. Die Gelsenkirchenerin hielt sich gegen 13 Uhr am Neustadtplatz an der gleichnamigen Haltestelle auf, wo ihr die beiden Unbekannten die Handtasche entrissen. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Dessauerstraße. Die Gesuchten sind beide männlich, etwa 15 bis 16 Jahre alt und haben eine schlanke Statur. Ein Täter hatte dunkle, längere, nach hinten gekämmte Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Jeans. Der andere Flüchtige hatte dunkle Haare mit aufgehellten Spitzen und trug zu einer schwarzen Jeans eine beige oder gelbe Jacke. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell