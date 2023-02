Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer räuberischen Erpressung am Busbahnhof in der Altstadt am Freitag, 24. Februar 2023. Ein elfjähriger Gelsenkirchener war gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule und stieg am Busbahnhof aus einem Bus aus. An der Haltestelle der Linie 383 wurde er von sechs Jugendlichen angesprochen und schließlich von drei Unbekannten umzingelt. Die Tatverdächtigen nötigten den Elfjährigen zur Herausgabe seines Handys und seiner Geldbörse. Ein Unbekannter filmte die Tathandlungen und schlug den Gelsenkirchener mehrfach. Zwei unbekannte Zeugen kamen dem Elfjährigen aus einem Bus heraus zur Hilfe und forderten die Tatverdächtigen auf, die geraubten Gegenstände wieder zurückzugeben. Dieser Aufforderung kamen die Unbekannten nach und flüchteten zu Fuß und teilweise in einen Bus hinein. Der filmende und schlagende Tatverdächtige ist etwa elf Jahre alt und hatte kurze schwarze Haare. Die beiden anderen Unbekannten sind etwa 14 Jahre alt. Einer der beiden hatte kurze schwarze und der andere schwarze lockige Haare. Die Polizei sucht nun die helfenden Männer aus dem Bus sowie weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell