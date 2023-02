Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto fährt gegen Hausmauer in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt gefahren ist, endete die Fahrt eines 19-Jährigen mit seinem Auto am Sonntagabend, 26. Februar 2023, vor einer Häuserwand in Bismarck. Gegen 22 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug auf der Berliner Brücke der Kurt-Schumacher-Straße aufgefallen, weil es mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit wiederholt die Fahrspuren wechselte. Die Beamten entschieden sich dazu, den Wagen für eine Verkehrskontrolle anzuhalten, mussten aber Blaulicht und Martinshorn einschalten, um den Anschluss an den Wagen nicht zu verlieren. Anstatt auf die Signale zu reagieren, fuhr der Wagen mit rund 100 km/h weiter über die Kurt-Schumacher-Straße und bog schließlich in die Alfred-Zingler-Straße ab. Mehrfach missachtete der Fahrer dabei rote Ampeln. Am Ende der Alfred-Zingler-Straße, an der Kreuzung Hochkampstraße, fuhr der Wagen aus noch ungeklärter Ursache geradeaus gegen eine Häuserwand.

Der 19-Jährige aus Gladbeck, der am Steuer saß, blieb unverletzt. Sein 17-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Gladbeck, wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest fielen beim 19-Jährigen negativ aus. Seine Fahrerlaubnis wurde ebenso wie das Fahrzeug sichergestellt. Ein durch die Feuerwehr angeforderter Statiker kam zu dem Ergebnis, dass das betroffene Gebäude nicht einsturzgefährdet ist. Die Ermittlungen dauern an.

