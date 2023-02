POL-DU: Ruhrort: 35-Jährige vermisst - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Duisburg (ots) - Gleich zwei Mal schlugen unbekannte Räuber im Bereich Duissern/Innenhafen am Donnerstag (9. Februar) zu. Gegen 15 Uhr stellten zwei Unbekannte an einer Treppe am U-Bahnhof Duissern einer 10-Jährigen ein Bein. Als das Mädchen ins straucheln geriet, schlugen sie zu und raubten ihr Geld. Anschließend stiegen die Räuber in die Bahn 901 in Richtung Watereck. Das Kind vertraute sich zunächst seinem Vater ...

