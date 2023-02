POL-DU: Dellviertel: Schmuck und Geld aus Seniorenwohnung gestohlen

Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen sowie einen Mann, der am Dienstagnachmittag (7. Februar) gegen 16 Uhr mit seinem Vierbeiner an der Buschstraße an einem Autohaus Gassi ging. Ein Radfahrer hatte stark bremsen müssen, weil der Hund plötzlich auf den Radweg lief. Dadurch stürzte der 60-Jährige und verletzte sich. Der Unbekannte mit dem Hund setzte seinen Weg ...

