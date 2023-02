Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Zivilpolizisten nehmen mutmaßlichen Taschendieb fest

Duisburg (ots)

Zivilpolizisten haben am Montagnachmittag (6. Februar) dank des Hinweises eines Zeugen einen mutmaßlichen Taschendieb festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und gewerbsmäßigem Computerbetrug einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Ein 32-Jähriger Hochheider hatte die Polizei alarmiert, weil er einen verdächtigen Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kirchstraße beobachtete. Der Verdächtige soll sich immer wieder älteren Menschen auffällig genähert und an den Griffen von Autotüren gezogen haben. Zivilpolizisten konnten den Mann dank einer guten Personenbeschreibung an einem Geldautomaten einer Bank an der Moerser Straße ausmachen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Beamten neben einer gestohlenen EC- sowie Kreditkarte auch ein als gestohlen gemeldetes Handy. Sie stellten alles sicher. Bargeld hatte er nach derzeitigem Ermittlungsstand mit den gestohlenen Karten nicht abgehoben. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

