POL-DU: Alt-Homberg: Einbruch in Jobcenter - Snackautomat geplündert

Duisburg (ots) - Ein 14-Jähriger wollte sich am Dienstagmorgen (7. Februar) gegen 7 Uhr an der Kaiser-Friedrich-Straße in der Nähe zur Feldstraße etwas zu Essen holen. Ein Unbekannter schlug ihm auf den Arm und entriss ihm die Geldbörse. Anschließend rannte der Jugendliche, der schwarz-weiße Schuhe und ein schwarzes Cappy trug, in Richtung Pollmann-Eck weg. Hinweise zu dem Räuber nimmt das Kriminalkommissariat 13 ...

