POL-DU: Dellviertel: Vollbremsung wegen Fußgängerin - Businsasse verletzt

Ein Busfahrer musste am Mittwoch (7. Februar) gegen 10:20 Uhr auf der Friedrich-Wilhelm-Straße wegen einer Fußgängerin so stark bremsen, dass ein Fahrgast stürzte und sich verletzte. Der 78-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unbekannte war aus einem weißen Auto ausgestiegen. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten überquerte sie die Fahrbahn. Um eine Kollision mit ihr zu verhindern, bremste der Busfahrer stark ab. Die Frau, die ein auffälliges weißes Kopftuch trug, lief weiter in Richtung Innenstadt. Die Fußgängerin und auch Zeugen, die Hinweise zu ihr geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 22 zu melden.

