Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bundesweite Schwerpunktprüfung des Zolls im Personenbeförderungsgewerbe vom 24.09.2022 überführt Zigarettenschmuggler

Erfurt (ots)

Am 24.09.2022 wurde im Rahmen von bundesweiten Maßnahmen eine Großkontrolle im Bereich des Hermsdorfer Kreuzes durchgeführt. Die von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Gera und Jena des Hauptzollamtes Erfurt geführte Maßnahme fand unter Beteiligung der Landespolizei Thüringen, der Bundespolizei und des Bundesamtes für Güterkraftverkehr in der Zeit von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr mit insgesamt 38 Bediensteten statt. Es wurden rund 40 Beförderungsmittel kontrolliert. Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Gera zogen am Samstag gegen 18:30 Uhr auf der A4, Fahrtrichtung München, einen in der Slowakei zugelassenen PKW aus dem fließenden Verkehr und kontrollierten diesen auf dem Rastplatz Hermsdorfer Kreuz nach mitgeführten Waren. Während der Zollkontrolle stellten sie im Fahrzeug sowie im Reisegepäck insgesamt 12.400 Stück unversteuerte Zigaretten und 8400 ebenfalls unversteuerte Tabaksticks fest. Diese Schmuggelware lag zum Teil offen im Fahrzeug, war in den Ablagen oder im Gepäck verstaut. Der 35-jährige, slowakische Fahrer des Fahrzeugs gab zu, dass es sich um seine Zigaretten und Tabaksticks handelt. Diese habe er laut eigenen Angaben in Polen erworben und wollte sie nach Belgien verbringen. Das Schmuggelgut wurde beschlagnahmt und wird nach Verfahrensende vernichtet. Ein Steuerstrafverfahren wurde eingeleitet, der verhinderte Steuerschaden beträgt fast 4000EUR. Anschließend konnte der Fahrer mit seinen drei ebenfalls slowakischen Mitfahrern die Reise fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Hauptzollamt Erfurt. Diese dauern noch an.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell