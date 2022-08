Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Klinik

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Esborn wurden am Mittwoch um 16:46 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Klinikgebäude in der Lothar-Gau-Straße alarmiert. Durch den vorgehenden Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder im dritten Obergeschoss in einem Patientenzimmer für den Alarm verantwortlich war. Nach näherer Erkundung stellte sich heraus, dass dieser durch kleine Fliegen, die sich im Rauchmelder eingenistet hatten, ausgelöst hatte. Der entsprechende Melder wurde durch die Haustechnik ausgewechselt und die Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer Stunde beenden. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch ein städtischer Rettungswagen und die Polizei vor Ort.

