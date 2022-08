Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Kellerbrand am Schmandbruch

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Mittwochmorgen um 06:40 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus dem Keller in einem Einfamilienhaus im Oberberger Weg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte eine Person schon erste Löschmaßnahmen mittels Pulverlöscher durchgeführt. Diese wurde an den Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Person musste durch einen Trupp unter Atemschutz aus dem Haus gerettet werden. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, konnten allerdings vor Ort verbleiben. Durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz wurde im Abgang zum Keller ein Rauchschutzvorhang gesetzt, damit der Brandrauch sich nicht im weiteren Haus verteilen konnte. Da der Keller komplett verraucht war, gestaltete sich die Suche nach dem Brandherd zunächst schwierig. Der Inhalt eines brennenden Regals mit Farben und Lacke konnte anschließend durch gezielte Löschmaßnahmen mit wenig Wasser abgelöscht werden. Da die Entrauchung der Kellerräume sich schwieriger gestaltete, wurden weitere Atemschutzgeräteträger aus den Löscheinheiten Wengern und Esborn zur Einsatzstelle alarmiert. Durch den Energieversorger wurde das Wohnhaus von der Strom- und Gasversorgung getrennt. Durch die umsichtigen und vorsichtigen Löschmaßnahmen konnte weiterer Schaden durch Wasser im Keller verhindert werden. Nach den umfangreichen Entrauchungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle zur Ursachenermittlung an die Polizei übergeben werden. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren noch Mitarbeiter der Kreisfeuerwehrzentrale, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Nach den letzten Reinigungs- und Aufräumarbeiten konnte der Einsatz nach guten drei Stunden beendet werden.

