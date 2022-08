Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter seit Freitag fünfmal zu technischen Hilfeleistungen alarmiert

Wetter (Ruhr) (ots)

Fünfmal wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) seit Freitagmittag zu technischen Hilfeleistungen alarmiert. Dreimal stand dabei alleine das Einsatzstichwort "P-Tür" auf dem Display des digitalen Funkmelders.

Um 13:12 Uhr wurde am Freitag eine verletzte Person in einer Wohnung in der Weststraße gemeldet. Da die Patientin aus eigener Kraft die Wohnungstür nicht mehr öffnen konnte, alarmierte sie über den Hausnotruf die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte der Löscheinheit Alt-Wetter konnten die Tür schnell und ohne weiteren Schaden mit einem Spezialwerkzeug öffnen. Der Rettungsdienst versorgte dann die Person vor Ort und fuhr sie anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ca. 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Osterfeldstraße wurden die Einheiten aus Wengern, Esborn und Alt-Wetter um 17:05 Uhr gerufen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Rettungsdienstpersonal aus Reihen der Feuerwehr übernahm die Erstversorgung des verletzten Patienten sowie die Betreuung der anderen, am Unfall beteiligten Personen, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Nachdem der Patient mit Rettungswagen und Notarzt auf dem Weg ins Krankenhaus war, konnte auch die Feuerwehr den Einsatz beenden und nach gut einer Stunde wieder einrücken.

Der dritte Einsatz an diesem Freitag erreichte die Löscheinheit Alt-Wetter dann um 19:29 Uhr. In einem Parkhaus in der Innenstadt hatte ein PKW aufgrund eines technischen Defektes Kraftstoff verloren. Die Feuerwehr verschloss die Leckage an dem Auto und streute den ausgelaufenen Kraftstoff ab. Parallel dazu wurde der Brandschutz sichergestellt, um bei einer Entzündung sofort eingreifen zu können. Der defekte Personenwagen wurde dann durch einen Abschleppwagen abtransportiert. Einsatzende war hier nach ca. einer Stunde.

Am Sonntagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter um 08:19 Uhr vom Frühstückstisch abgerufen. Wieder einmal mit dem Einsatzstichwort "P-Tür". Dieses Mal war es in der Königstraße in einer Wohnung zu einem akuten, medizinischen Notfall gekommen. Als die ehrenamtlichen Kräfte fünf Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eintrafen mussten sie aber nicht mehr tätig werden, die Wohnungstür konnte anderweitig bereits geöffnet werden. Der Rettungsdienst versorgte die Person, die Feuerwehr konnte nach ca. zwanzig Minuten den Einsatz beenden und einrücken.

Um 09:36 Uhr piepsten die Funkmelder dann abermals. Wieder waren die Feuerwehrkräfte aus Alt-Wetter gefordert. Und wieder hieß das Einsatzstichwort "P-Tür". Dieses Mal befand sich die Einsatzstelle in der Wilhelmstraße. Auch hier war es zu einem medizinischen Notfall in einer Wohnung gekommen. Nach energischem Klingeln und Klopfen öffnete die betroffene Person aber doch selbst die Tür. Sie wurde vom Rettungsdienst untersucht, konnte aber dann zuhause verbleiben. Der Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war somit nach etwa dreißig Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell