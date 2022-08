Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Montagabend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 18:15 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Hoffmann-von-Fallersleben-Straße alarmiert. Aufgrund eines medizinischen Notfalls und der örtlichen Gegebenheiten benötigte die Besatzung des Rettungswagens Unterstützung beim Transport der Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit insgesamt neun Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Esborn wurden um 18:29 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Klinikgebäude in der Lothar-Gau-Straße alarmiert. Nach der schnellen Erkundung konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder im Personalbereich ausgelöst hatte. Der Bereich um den Melder wurde vorsorglich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Ein Auslösegrund konnte allerdings nicht festgestellt werden, sodass die Einsatzstelle an den Brandschutzbeauftragten übergeben wurde und der Einsatz nach einer halben Stunde beendet werden konnte.

Gerade wieder zu Hause angekommen ging es für die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Esborn um 19:16 Uhr erneut in die Klinik Volmarstein. Hier hatte erneut der Rauchmelder im Personalbereich ausgelöst. Da wieder kein Auslösegrund festgestellt werden konnte, wurde durch einen Techniker nunmehr der betroffene Melder getauscht. Alle Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach guten 20 Minuten abbrechen. Ein Sprecher der Feuerwehr ergänzt, auch wenn in einem Objekt innerhalb kurzer Zeit zweimal die Brandmeldeanlage auslöst, rückt die Feuerwehr trotzdem mit der erforderlichen Anzahl an Einsatzkräften an.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell