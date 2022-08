Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Abend ein weiteres Mal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter war dann am Sonntagabend um 21:04 Uhr ein weiteres Mal gefragt. In Zusammenarbeit mit der Löscheinheit Esborn ging es in die Wilhelmstraße. Hier hatte ein Anrufer einen Flammenschein aus einem Garten festgestellt und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach fünf Minuten eingetroffen waren, konnte ein deutlicher Flammenschein und eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Bei der weiteren Erkundung konnte festgestellt werden, dass es sich um ein unsachgemäßes Grillfeuer handelte. Durch die Einsatzkräfte wurde der Betreiber gebeten, das Feuer eigenständig zu löschen. Weiterhin wurde dieser auf die immer noch hohe Wald- und Wiesenbrandgefahr hingewiesen. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei und der Rufbereitschaft des Ordnungsamtes übergeben. Die ausgerückten 30 Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer guten halben Stunde beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell