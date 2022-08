Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll zieht 10.420 Schmuggelzigaretten aus dem Verkehr

Erfurt (ots)

Am frühen Montagmorgen stellte eine Streife der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen in einem PKW auf der Autobahn 72 bei Hof insgesamt 10.420 unversteuerte Zigaretten sicher. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf rund 1.920 Euro.

Vier polnische Staatsangehörige waren in Fahrtrichtung München unterwegs, als die Zöllner den in Frankreich zugelassenen PKW aus dem fließenden Verkehr herauszogen und einer Zollkontrolle zuführten. Bei der Befragung nach mitgeführten verbrauchsteuerpflichtigen oder verbotenen Waren gaben die Männer zunächst an, keine Waren im Auto zu haben. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs wurden die Beamten jedoch fündig. Im Kofferraum, hinteren Fußraum sowie in der Mittelkonsole hatte der Fahrzeugführer die Schmuggelzigaretten versteckt, wie er später auch einräumte. Er gab an, dass die mit einer polnischen Steuerbanderole versehenen Zigaretten für seine Kollegen in Frankreich bestimmt gewesen seien.

Die Beamten leiteten gegen den 49-jährigen Fahrer ein Steuerstrafverfahren ein und stellten die Zigaretten sicher. Der Mann zahlte noch vor Ort den Großteil der Steuern in Höhe von 1.700 Euro in bar. Anschließend konnte er seine Fahrt fortsetzen - jedoch ohne Zigaretten, die werden nach Abschluss des Strafverfahrens vernichtet.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell