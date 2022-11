Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Wieder Vandalismus am Bahnhof Güstrow

Bild-Infos

Download

Güstrow (ots)

Nachdem bereits am vergangenen Wochenende mehrere Graffitischmierereien am Bahnhof Güstrow am dortigen Fahrstuhl, am Gebäude sowie der Verglasung des Treppenabgangs zum Gleis 1 festgestellt wurden, zerstörten vermutlich am Montag, den 14.11.2022 derzeit noch unbekannte Täter die Glasscheiben der Haupteingangstür und Ausgangstür der Bahnhofshalle Güstrow. Die Scheiben wurden offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand angegriffen.

Gegen den/die unbekannten Täter wird nunmehr wegen Sachbeschädigung ermittelt. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am Montag, den 14.11.2022 verdächtige Personen am Bahnhof Güstrow beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell