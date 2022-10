Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbruch in mehrere Holzschuppen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Einbruchs, nachdem ein bislang unbekannter Täter sich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen gewaltsam Zugang zu mehreren Holzschuppen in der Senderstraße verschafft hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte nichts. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Etwa 35.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Sonntag gegen 11 Uhr auf der L 456 kam. Der 37 Jahre alte Fahrer eines VW war von Sigmaringen kommend in Fahrtrichtung Krauchenwies unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen während der Fahrt das Bewusstsein und in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Auf der zweispurigen Fahrbahn kam der Lenker des VW zunächst nach links von der Fahrbahn ab und schrammte einige hundert Meter die Leitplanke entlang. Als diese endete, kam der Pkw über die Gegenfahrbahn gänzlich von der Fahrbahn ab. Dabei streifte dieser einen Leitpfosten und fuhr einige Meter den Grünstreifen entlang, wobei der VW mit mehreren Ästen zusammenprallte. In der Folge kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam schlussendlichan einem Baum zum Stehen. Der Mann blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Am Unfallort war die Feuerwehr und vorsorglich der Rettungsdienst mit Notarzt im Einsatz. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Krauchenwies

Geschwindigkeit bei Abbiegevorgang unterschätzt

Mutmaßlich weil ein 54-jähriger Kraftrad-Fahrer die Geschwindigkeit und Entfernung des 57 Jahre alten Lenker eines Dacia unterschätzte, verunfallten beide am Sonntag gegen 14.30 Uhr L 286. An der Kreuzung der Landesstraßen 268 und 286 hielt der Motorradfahrer zunächst an, bog dann jedoch ab, während der Fahrer des Dacia die Kreuzung von Ostrach kommend passierte. Der Dacia kollidierte frontal mit dem Kraftrad, wodurch der 54-jährige Lenker vom Gefährt geschleudert und mittelschwer verletzt wurde. Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Bad Saulgau, Hochberg

Diebstahl aus Keller

Ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich zwischen dem vergangenen Dienstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, Zugang zu einem Keller und entwendete daraus einen Akku- und einen Schlagschrauber der Marke Makita. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Pfullendorf

Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem ein bislang Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Heckscheibe eines abgestellten VW in der Straße "Äußerer Mühlweg" beschädigt hat. Der Täter warf eine leere Bierflasche in die Heckscheibe des Fahrzeugs, sodass diese zerbrach. Aus dem VW wurde nichts entwendet. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere zwischen 23.30 Uhr und 8.15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Bad Saulgau

Nach Fahrradkontrollen Bußgelder verhängt

Mit Blick auf die dunkle Jahreszeit führt das Polizeirevier Bad Saulgau auch in diesem Jahr verstärkt Fahrradkontrollen zu Schulbeginn im Bereich bzw. den Anfahrtswegen zu den Schulen durch. Zielrichtung ist neben dem Verkehrsverhalten der Radler vor allem die technische Ausrüstung und der Zustand der Zweiräder. Bei einer Kontrolle am vergangenen Dienstagmorgen überwachten Polizeibeamte die Hauptstraße, bei der ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge besteht. Die Polizisten stellten insgesamt 26 Verkehrsteilnehmer fest, welche die dortige Fußgängerzone ohne Genehmigung durchfuhren. Sechs davon waren sogar mit ihrem Kraftfahrzeug unterwegs. Die Verkehrsteilnehmer müssen nun teilweise mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

