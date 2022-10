Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 16.10.2022 aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau - Bondorf (ots)

Unbekannte beschädigen das Inventar einer Kapelle

Am Samstag, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 19.30 Uhr betraten bislang Unbekannte die Sankt Bruno Kapelle in Bondorf. Hier beschädigten sie eine Marienfigur, zwei weitere Figuren auf dem Altar sowie eine Kerze. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Aufgrund der festgestellten Schäden und der Vorgehensweise könnte es sich bei den Tätern um Kinder oder Jugendliche handeln. Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/4820) in Verbindung zu setzen.

Mengen

Lkw-Plane wirbelt gegen Auto

Ein vermutlich grüner Container-Lkw befuhr am Samstag gegen 14.05 Uhr die B 311 von Mengen in Richtung Rulfingen. Kurz nach Mengen wirbelte eine Plane von der Ladefläche und beschädigte einen entgegenkommenden Opel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zu dem Lkw geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (07581/4820) in Verbindung zu setzen.

