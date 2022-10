Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg

Sigmaringen -

Falsches Abbiegen führt zum Unfall

Einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 3500.- Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitag, gegen 20.50 Uhr auf der Georg-Zimmerer Straße in Sigmaringen. Ein 21-jähriger BMW Fahrer missachtete hierbei die Vorfahrt an der abknickenden Vorfahrtsstraße eines 50-jährigen Nissan-Fahrers. Beim falschen Abbiegen fuhr der BMW-Fahrer dem Nissan in die rechte Seite. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Meßkirch -

Unfall unter Alkoholeinwirkung fordert zwei Verletzte

Am Freitag, gegen 17.05 Uhr befuhr ein 30-jähriger Opelfahrer eine Firmenstraße und wollte nach links in die Kapellenstraße in Meßkirch einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen Golf-Fahrerin, welche die Kapellenstraße in stadteinwärtiger Richtung befuhr. Es kam zur Kollision bei dem ein geschätzter wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 14.000.- Euro entstand. Die Fahrerin des Golfs, als auch ihre 21-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten/innen beim Unfallverursacher Atemalkohol festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet 0,74 Promille. Der Opel-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde einbehalten. Das auslaufende Öl an der Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

