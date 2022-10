Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag in eine Gartenhütte auf einem Gartengelände in der Tettnanger Straße eingebrochen. Nachdem sie das Schloss der Türe gewaltsam aufgebrochen hatten, entwendeten die Unbekannten Gartengeräte und ein Notstromaggregat im Wert von rund 2.500 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Gartengrundstücks wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Räuberischer Diebstahl

Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls hat das Polizeirevier Ravensburg gegen eine 24-Jährige eingeleitet, nachdem diese am Donnerstag kurz vor 13 Uhr von einer Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäfts in der Straße "Gänsbühl" mit zwei Einkaufstüten voller Diebesgut gestoppt wurde. Nachdem die Angestellte der Diebin die gestohlenen Waren abgenommen hatte, wollte sie die Polizei rufen. Die Tatverdächtige suchte daraufhin das Weite. Beim Versuch, die Frau festzuhalten, verletzte sich die Verkäuferin leicht und konnte stattdessen die Handtasche der Diebin greifen. Anhand der darin aufgefundenen Dokumente konnte die 24-Jährige von einer alarmierten Polizeistreife als Tatverdächtige identifiziert werden. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ravensburg

Jugendliche bei Unfall leicht verletzt

Eine 25 Jahre alte VW-Fahrerin hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der O.E.W.-Straße offenbar eine 17-Jährige mit deren E-Scooter übersehen. Die Autofahrerin fuhr aus einem Parkplatz in die Fahrbahn ein und kollidierte mit der Jugendlichen, die auf dem dortigen Gehweg fuhr. Die 17-Jährige stürzte und wurde mit Prellungen und Schürfwunden von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Weingarten

Radfahrer von Pkw erfasst

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer, der auf einem Radweg entlang der Waldseer Straße in falscher Richtung unterwegs war, ist am Donnerstag gegen 6.45 Uhr von einer Autofahrerin erfasst worden. Die 74-Jährige befuhr bei Grünlicht die Abt-Hyller-Straße von der Stadtmitte kommend in Richtung Festplatz und kollidierte mit dem 35-Jährigen. Dieser hatte neben der korrekten Fahrtrichtung auch das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet. Er wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.000 Euro beziffert.

Grünkraut

Vorfahrt missachtet - Unfall

Auf rund 16.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Ravensburger Straße entstanden ist. Ein 58-jähriger Hyundai-Lenker, der auf der K 7982 aus Richtung Oberhofen kam, missachtete an der Einmündung der Ravensburger Straße die Vorfahrt eines aus Richtung Bodnegg kommenden 30-jährigen VW-Lenkers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Wangen

Autofahrer prallt gegen Baum und wird eingeklemmt

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 23.15 Uhr ein 19 Jahre alter Subaru-Lenker von der K 7990 zwischen Amtzell und Alt-Karbach abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort und befreite den jungen Mann, der in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt war. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 19-Jährigen mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Subaru entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen lud den beschädigten Wagen auf.

Wangen

Lkw streift Pannenfahrzeug

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8.15 Uhr auf der A 96. Ein 33-Jähriger war mit seinem Audi in Richtung München unterwegs und musste aufgrund eines technischen Defekts auf dem Standstreifen anhalten. Noch bevor der Mann ausstieg, um seinen Wagen abzusichern, kam ein 55-jähriger Sattelzuglenker aus Unachtsamkeit auf den Pannenstreifen und streifte den Audi. Durch geborstenes Glas wurde der 33-Jährige leicht verletzt. An seinem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, während der Schaden am Sattelzug auf rund 500 Euro beziffert wird. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Audi.

Amtzell

Einbruch

In ein Firmengebäude in der Schattbucher Straße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang Unbekannter eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelangte der Täter in das Gebäudeinnere, brach dort einen Safe auf und entwendete daraus Bargeld. In der Folge durchsuchte er die Räumlichkeiten, stahl zudem einen geringen Betrag aus der Kaffeekasse und machte sich an einem weiteren Tresor zu schaffen. Hier scheiterte er jedoch. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise zu Tat oder Täter.

