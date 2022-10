Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fensterscheiben durch Beschuss beschädigt

Unbekannte haben Anfang der Woche mehrere Fenster eines Firmengebäudes in der Winterlinger Straße mit unbekannten Gegenständen beschossen und dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro angerichtet. Sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Ein Streit zwischen zwei 38 und 48 Jahre alten Nachbarn ist am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Beim Holderstock" eskaliert. Die beiden Männer waren aus noch ungeklärten Gründen aneinandergeraten, woraufhin der 48-Jährige mit einer Schere auf den Jüngeren losging und diesen leicht im Gesicht verletzte. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in Gewahrsam und brachte ihn in eine Fachklinik. Der Mann gelangt nun wegen gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige. Weil der 48-Jährige bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen nicht nur den 38-Jährigen, sondern auch einen Beamten beleidigte, wird gegen ihn auch wegen Beleidigung ermittelt.

Pfullendorf

Betrüger kassiert ab

Ein zunächst verlockendes Angebot eines einfachen Zuverdienstes hat für eine 26-Jährige mit dem Verlust mehrerer hundert Euro geendet. Ein unbekannter Betrüger kontaktierte die junge Frau über die sozialen Medien und bot ihr monatlich einen stattlichen vierstelligen Euro-Betrag, wenn sie mit ihm chattet. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, die Frau zur Zahlung mehrerer hundert Euro für vermeintliche Gebühren im Voraus zu bewegen. Erst als der Täter erneut Geld forderte, brach die 26-Jährige den Kontakt ab und schaltete die Polizei ein. Diese ermittelt nun wegen Betrugs und warnt erneut vor der Betrugsmasche sogenannter Gewinnversprechen. In zahlreichen Varianten versuchen die Täter, ihre Opfer mit hohen Gewinnen oder Einnahmen zu locken und ihnen vor der vermeintlichen Auszahlung angebliche Gebühren abzuverlangen. Weitere Informationen zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell