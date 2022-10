Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizisten bei Einsatz attackiert

Zwei Polizeibeamte wurden am Donnerstagvormittag bei einem Polizeieinsatz von einem 30-Jährigen verletzt. Die Polizei war verständigt worden, als der psychisch auffällige Mann sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner 91-jährigen Tante in der Dorfwiesenstraße verschafft und diese körperlich angriffen hatte. Gegenüber der hinzugeeilten Streife reagierte er hochaggressiv und schlug einem Polizisten mit der Faust gegen den Kopf. Beim zügigen Eintreffen der angeforderten Unterstützungskräfte geriet er noch weiter in Rage und schlug dem zuvor verletzten Polizisten und dessen Kollegen zum Teil mehrfach ins Gesicht. Darüber hinaus wehrte er sich mit aller Kraft gegen die Maßnahmen der Polizei, sodass es den Beamten nur mit großem Kraftaufwand gelang, den im psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann zu bändigen und im Anschluss in eine Fachklinik zu bringen. Ein Polizeibeamter erlitt bei dem Einsatz den bisherigen Untersuchungen zufolge diverse Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie Prellungen. Er musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Ein weiterer Polizist erlitt durch einen Faustschlag unter anderem ebenfalls eine Verletzung im Gesicht, eine Beamtin wurde vom 30-Jährigen bespuckt. Auf den Mann kommen nun diverse Strafverfahren zu.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Verkehrsteilnehmer zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag an einem in der Saint-Die-Straße geparkten VW Transporter verursacht. Der Unbekannte hinterließ eine Eindellung sowie Lackkratzer am linken hinteren Radkasten und setzte seine Fahrt nach dem Parkrempler einfach fort. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Bodenseekreis

Zahlreiche Bürger von Betrugsmaschen belästigt

Eine Welle von Betrugsversuchen rollte am gestrigen Donnerstag über den Bodenseekreis hinweg. Die Täter zogen dabei alle Register, um an das Geld der Angerufenen zu gelangen. Sie gaben sich gegenüber den Opfern unter anderem als angebliche Polizeibeamte, Staatsanwälte, Ärzte oder nahe Bekannte aus und versuchten sie durch hinlänglich bekannte Varianten von Schockanrufen oder falschen Polizeibeamten zur schnellen Überweisung von Geldbeträgen oder zur persönlichen Übergabe von Wertsachen zu bewegen. Aus diesem Grund warnt die Polizei nochmals eindringlich zur Vorsicht und zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Werden Sie hellhörig, wenn Unbekannte anrufen, und legen sie im Zweifel unverzüglich auf. Sollten Angehörige angeblich in einer misslichen Lage sein, rufen Sie diese auf der Ihnen bekannten Nummer zurück oder nehmen Sie persönlich Kontakt auf und vergewissern Sie sich nach deren Wohlergehen. Nehmen Sie im Verdachtsfall Kontakt zur Polizei auf, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Informationen zu den kursierenden Betrugsfällen und Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de

Leider schaffen es Betrüger immer wieder, ihre Opfer zu überzeugen und ihnen finanziellen Schaden zuzufügen. Am Dienstag waren die Täter erneut in Friedrichshafen mit einem "Whatsapp"-Betrug erfolgreich. Sie gaben sich über den Messenger als vermeintliche Tochter einer 60-Jährigen aus. Wegen eines defekten Handys schreibe sie unter einer neuen Nummer. Da die Tochter deshalb auch nicht auf ihr Online-Banking zugreifen könne, baten die Betrüger darum, eine dringende Rechnung zu begleichen. In der Annahme, sie würde ihrer Tochter unter die Arme greifen, überwies die Frau einen vierstelligen Eurobetrag. Erst als ihre vermeintliche Tochter am Mittwoch eine weitere Rechnung beglichen haben wollte, schöpfte die 60-Jährige Verdacht, meldete den Sachverhalt bei ihrer Bank und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Friedrichshafen

Von Fahrbahn abgekommen

Sachschaden entstand am Freitagmorgen gegen 1.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ehlersstraße. Ein 52 Jahre alter Peugeot-Fahrer war mit seinem 27-jährigen Sohn in Richtung Messestraße unterwegs und kam aus bislang noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er lenkte das Fahrzeug über den parallel verlaufenden Radweg, fuhr durch ein Gebüsch und kam auf dem angrenzenden Firmenparkplatz, wo er gegen ein geparktes Auto prallte, auf dem Pkw-Dach zum Liegen. Beide Insassen blieben den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt, wurden jedoch vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Um den Wagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Friedrichshafen geführt werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Oberteuringen

Unfalllfucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Hainwinkelstraße ein Paketzusteller-Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher streifte den am Fahrbahnrand mit eingeschalteter Warnblinkanlage stehenden Mercedes-Sprinter und flüchtete danach, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

