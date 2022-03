POL-PDTR: Idar-Oberstein, Nahestraße - Briefkasten beschädigt

Idar-Oberstein/Nahbollenbach (ots) - Am 08.03.2022 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr sind in der Rechstraße in Idar-Oberstein in Höhe des dortigen Kindergartens mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Dabei ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Personen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben oder Hinweise zu der ...

