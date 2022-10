Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Hochhaus in der Sommerhofenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 12:30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen mit 15 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften in die Sommerhofenstraße in Sindelfingen aus. Eine Bewohnerin eines Hochhauses hatte eine Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr machte die betroffene Wohnung ausfindig. Es stellte sich heraus, dass der Brand, der vermutlich durch eine Kerze entfacht worden war, bereits vom Bewohner gelöscht wurde. Personen wurden nicht verletzt.

