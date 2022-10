Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee -

E-Bike geklaut

Am Donnerstag in der Zeit von 14.45 Uhr bis 19.15 Uhr entwendete unbekannte Täterschaft am Abstellplatz am Bahnhof in Bad Waldsee ein hochwertiges E-Bike der Marke "Ghost". Der Eigentümer hatte das lila-anthrazit farbene Fahrrad mit einem Schloss gesichert. Der Wert des Fahrrades wird mit 2700.- Euro Neuwert angegeben. Zeugen welche entsprechende Wahrnehmungen zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten in Bad Waldsee unter 07524 4043-0 zu melden.

Weingarten -

Auto beschädigt und geflüchtet

In der Zeit von Donnertag 15.30 Uhr bis Freitag 08.50 Uhr wurde ein BMW 216 auf einem Parkplatz in der Liebfrauenstraße vor Gebäude 26 in Weingarten von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Er hinterließ einen Streifschaden an der Beifahrertüre in Höhe von etwa 600.- Euro. Zeugen welche gegebenenfalls den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Weingarten unter 0751 803-6666 zu melden.

Isny -

Mann in Kneipe von hinten attackiert

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Wangen, nachdem ein unbekannter Mann am Samstag etwa gegen 01.10 Uhr in einer Kneipe in der Bergtorstraße in Isny einen anderen Mann von hinten attackierte. Bei der Tatausführung schlug er dem geschädigten 24-jährigen Mann zunächst mit der Faust von hinten auf den Kopf um anschließend noch einen zweiten Schlag im Bereich des rechten Auges zu platzieren. Hierdurch schwoll das Auge des Geschädigten erheblich an. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht von Nöten. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wangen unter Telefonnummer 07522/984-0 entgegen.

