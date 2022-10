Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen -

Körperverletzung mit Longdrinkglas

Samstagnacht gegen 01:05 Uhr kam es in der Kneipe Galgenhölzle in der Münsterstraße 10 in Überlingen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach einem verbalen Streit zwischen zwei Personen schlug eine bis dahin unbeteiligte männliche Person einem der Streitenden von hinten mit einem Longdrinkglas auf den Kopf. Die vom Glas getroffene Person wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend wurde der Tatverdächtige von Gästen aus dem Lokal nach draußen gebracht und verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Beschrieben wurde der unbekannte Täter als männlich mit südländischem Teint, stabiler Figur, dunklen Haaren, starkem Kinnbart, deutschsprachig und zur Tatzeit soll er ein weißes T-Shirt mit "Yankee"-Aufschrift getragen haben.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zum bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter 07551/8040 zu melden.

Friedrichshafen -

Bargeld aus Postfiliale gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es in Friedrichshafen am vergangenen Donnerstag in der Deutschen Post Filiale in der Schanzstraße. Zwischen 13:00 Uhr und 13:05 Uhr nutzte eine unbekannte männliche Person die Abwesenheit eines Mitarbeiters aus und griff in die geöffnete Kasse. Mit 3800 Euro Bargeld verließ der Täter anschließend die Filiale. Zum unbekannten Täter ist bislang bekannt, dass er circa 35-40 Jahre alt, etwa 170cm groß mit Vollbart und bekleidet mit einer schwarzen Mütze sowie einer olivgrünen Jacke mit Fellkragen sein soll.

Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefonnummer 07541/701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell