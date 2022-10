PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 16.10.2022 aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Unter Drogeneinwirkung hinterm Steuer eingeschlafen

Eine Zeugin befuhr am Samstag gegen 06.00 Uhr die Ailinger Straße und schloss auf einen an der dortigen Ampel wartenden VW Polo auf. Da der Polo trotz zwei Grünphasen nicht losfuhr, stieg die Zeugin aus und ging zu dem Polo hin. Sie sah, dass der Fahrer über dem Lenkrad eingeschlafen war. Sie rüttelte ihn wach und er fuhr Richtung Stadtbahnhof weg. Die verständigten Polizeibeamten stellten den Polo im Bereich des hinteren Hafens mit laufendem Motor und eingeschalteter Beleuchtung parkend fest. Der 24jährige Fahrer schlief wiederum hinter dem Steuer. Nachdem sie ihn weckten, stellten die Beamten bei dem Fahrer Drogenbeeinflussung fest, was ein Drogenvortest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinwirkung zu.

Friedrichshafen

Mazda-Fahrer missachtet Haltzeichen auf Busspur

Der 44jährige Fahrer eines Pkw Mazda befuhr am Samstag gegen 20.00 Uhr die Riedleparkstraße verbotenerweise die Busspur. An der Einmündung mit der Friedrichstraße missachtete er das dortige Haltzeichen der Lichtzeichenlage der Busspur und stieß mit einem BMW zusammen, der neben ihm rechts abbog. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Bei dem Mazda-Fahrer wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholbeeinflussung festgestellt. Nach einer Blutprobe musste er seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

