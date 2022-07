Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugenaufruf nach Unfall mit Fahrerflucht

Kehl (ots)

Auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Straße "Am Sundheimer Fort" wurde am vergangenen Samstag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr ein Renault beschädigt. Eine derzeit unbekannte Person soll beim Ein- oder Ausparken an dem Renault hängengeblieben und trotz eines entstandenen Schadens von rund 2.500 Euro davongefahren sein. Mögliche Zeugen des Unfalls werden unter der Rufnummer 07851 893-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell