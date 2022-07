Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brand mit unbekannter Ursache

Rastatt (ots)

Aufgrund einer brennenden Hausfassade in der Zaystraße, kam es am Mittwoch in der Früh zu einem Feuerwehreinsatz bei dem die gesamten Bewohner des Gebäudes evakuiert werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Derzeitige Ermittlungen deuteten darauf hin, dass sich auf einem Balkon offenbar ein Plastikteil aus noch unbekannter Ursache entzündete. Das Feuer ging im Anschluss auf die Hausfassade über und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Unter Einsatz von circa 20 Feuerwehrkräften konnte dem Feuer gegen 5 Uhr Einhalte geboten werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. Weitere Hinweise zum Brandhergang liegen nicht vor.

