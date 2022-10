Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 16.10.2022 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Alkoholisierter Fahrzeuglenker fährt in Leitplanke

Der 42jährige Lenker eines Pkw KIA kam am Samstagabend in der Alfons-Maurer-Straße von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Leitplanke. Es befanden sich mehrere Personen an der Unfallstelle, so dass erst nach einigen Ermittlungen und Befragungen die Fahrereigenschaft des 42jährigen als gesichert galt. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab bei ihm einen Alkoholwert von über 1,6 Promille. Eine Blutprobe und die Einbehaltung des Führerscheins waren die Folge. Gegen ihn wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Weingarten

Mann überfällt Spielothek

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Sonntag gegen 00.12 Uhr eine Spielothek in der Gaußstraße. Die noch allein anwesende Angestellte bedrohte er mit einem Messer und ließ sich Bargeld aushändigen. Anschließend verließ er die Spielhalle in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell