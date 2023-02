Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Unfall mit Radfahrer - Polizei sucht Mann mit Hund

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen sowie einen Mann, der am Dienstagnachmittag (7. Februar) gegen 16 Uhr mit seinem Vierbeiner an der Buschstraße an einem Autohaus Gassi ging. Ein Radfahrer hatte stark bremsen müssen, weil der Hund plötzlich auf den Radweg lief. Dadurch stürzte der 60-Jährige und verletzte sich. Der Unbekannte mit dem Hund setzte seinen Weg fort. Das Verkehrskommissariat 21 bittet den Unbekannten, sowie Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell