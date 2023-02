Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern

Innenhafen: Kind und Jugendlicher ausgeraubt

Duisburg (ots)

Gleich zwei Mal schlugen unbekannte Räuber im Bereich Duissern/Innenhafen am Donnerstag (9. Februar) zu.

Gegen 15 Uhr stellten zwei Unbekannte an einer Treppe am U-Bahnhof Duissern einer 10-Jährigen ein Bein. Als das Mädchen ins straucheln geriet, schlugen sie zu und raubten ihr Geld. Anschließend stiegen die Räuber in die Bahn 901 in Richtung Watereck. Das Kind vertraute sich zunächst seinem Vater an, der dann Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Vorfall oder auch die Verdächtigen gesehen haben. Sie sind etwa 13 bis 16 Jahre alt. Der eine hat längere, schwarze nach hinten gekämmte Haare und trug eine schwarze Winterjacke sowie eine dunkelblaue Jeans. Der zweite wirkte etwas breiter, hatte kürzere, hochgekämmte hellbraune Haare und trug ebenfalls eine schwarze Winterjacke zur hellblauen Jeans.

Um 20 Uhr sollen zwei junge Männer einen Jugendlichen mit einem Messer bedroht haben. Sie forderten das Handy sowie das Geld des 17-Jährigen. Mit der Beute flüchteten die Räuber in eine unbekannte Richtung. Als Ort des Überfalls konnte der Duisburger nur den Bereich des Innenhafens gegeben falls Philosophenweg benennen. Er beschreibt das Duo wie folgt: Der eine soll etwa 18 Jahre alt sein, trug seine Haare zum Zopf gebunden und hatte eine Cappy auf. Bekleidet war er mit einer braunen Fleecejacke der Marke Nike und einer blauen Jeans. Der zweite soll etwas jünger als sein Komplize wirken, hat kurze Haare, einen Schnäuzer und war komplett schwarz gekleidet.

Die Polizei prüft, ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell