Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zigarettenautomat aufgebrochen

Raduhn (ots)

In Raduhn haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten mittels mechanischer Gewalt aufgebrochen. Ein Anwohner teilte der Polizei den beschädigten Automaten am Sonntagmittag mit. Durch die Täter wurden anschließend Zigaretten und Bargeld entwendet. Der entstandene Sach- und Stehlschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun im schweren Fall des Diebstahls. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell