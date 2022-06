POL-LWL: Waldbrand nahe der Autobahn

Parchim (ots) - Gegen einen 39-jährigen Mann, der am Samstag als Fußgänger nackt auf Parchimer Straßen unterwegs war (wir informierten am Montag), wird nun auch wegen eines anderen Delikts ermittelt. Er soll sich am Samstagmittag in einem Drogeriemarkt im Zentrum der Stadt einer 15-jährigen Jugendlichen unsittlich genähert haben. Der Vorfall, bei dem auch die ...

