Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ermittlungen gegen nackten Mann aus Parchim wegen weiterer Straftat

Parchim (ots)

Gegen einen 39-jährigen Mann, der am Samstag als Fußgänger nackt auf Parchimer Straßen unterwegs war (wir informierten am Montag), wird nun auch wegen eines anderen Delikts ermittelt. Er soll sich am Samstagmittag in einem Drogeriemarkt im Zentrum der Stadt einer 15-jährigen Jugendlichen unsittlich genähert haben. Der Vorfall, bei dem auch die 12-jährige Freundin des Opfers zugegen war, wurde wenig später bei der Polizei angezeigt. Gegen den 39-jährigen Ukrainer ist Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall. Im Zusammenhang mit dem anstößigen Verhalten des Mannes durch sein nacktes Auftreten in der Öffentlichkeit, ist eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit aufgenommen worden. Nach Angaben des 39-Jährigen habe er sich nahtlos bräunen wollen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell