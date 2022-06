POL-LWL: Polizei bittet weiterhin um Hinweise zur gestohlenen Gattersäge

Brüel (ots) - An der Außenfassade eines Discountmarktes in Brüel ist am späten Dienstagabend ein großer Sack mit gepressten Kunststoffpfandflaschen in Brand geraten. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte die Flammen, die sich auf einer Fläche von ca. 5 Quadratmetern ausgebreitet hatten. Zu größeren Schäden an der Gebäudefassade kam es nicht. Eine Anwohnerin hatte gegen 23:40 Uhr den Brand bemerkt ...

mehr