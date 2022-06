Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleinkind im Fahrradanhänger verunglückt

Plate (ots)

In Plate ist ein einjähriges Kind am Mittwoch in einem Fahrradanhänger verunglückt und dabei leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 23-jährige Kindsmutter mit ihrem Fahrradgespann einem entgegenkommenden E-Bike ausweichen wollen, als sie dabei vom Fahrradweg abkam. Anschließend kippte der Fahrradanhänger, in dem sich der kleine Junge befand, auf die Seite. Das Kind erlitt dabei Abschürfungen am Knie sowie eine kleine Platzwunde am Kopf. Der entgegenkommende Fahrradfahrer soll nach dem Vorfall der 23-jährigen Frau gegenüber unflätige Bemerkungen gemacht haben und dann davongefahren sein. Die Polizei sucht jetzt nach dem noch unbekannten Fahrradfahrer und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Der Vorfall hat sich am frühen Mittwochnachmittag gegen 13:25 Uhr in Plate in Höhe des dortigen Bahnüberganges in Richtung Consrade ereignet. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270).

