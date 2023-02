Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Scheibe von fahrendem Bus beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die die Beschädigung eines Linienbusses am vergangenen Donnerstag, 23. Februar 2023, in der Altstadt beobachtet haben. Gegen 20.25 Uhr fuhr der Bus der Linie 383 entlang der Busspur auf der Ringstraße in Richtung Wildenbruchstraße, als es etwa in Höhe der Hausnummer 71 einen Knall gab. Auf der rechten Seite des Busses war eine Scheibe beschädigt. Eine 48-Jährige sowie eine 16-Jährige, die auf den Sitzplätzen direkt neben der betroffenen Scheibe saßen, blieben unverletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges an der Ringstraße beobachtet haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6226 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell